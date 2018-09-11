СМИ узнали, что подозреваемых по делу Скрипалей раскрыл агент "Апполон"

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей помог выявить и опознать завербованный в Риме российский дипломат под кодовым именем "Аполло". Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на источник в британской разведке.

Как отмечается в статье, сотрудника российского посольства завербовал агент британской внешней разведки MI6, выдававший себя за арт-дилера.

Источник издания сообщил, что дипломат решил уехать из России, поскольку власти якобы нацелены на конфликт с Западом. Сотрудник посольства должен был собирать секретную информацию о НАТО из минобороны Италии. В то время главой военного ведомства была Роберта Пенотти, которая оставила пост 1 июня текущего года.

В статье говорится, что дипломата доставили в Британию еще в апреле. Во время допросов он рассказал, как "Москва управляет сетью тайных агентов по всему миру".

После этого ему показали фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей, которые приехали в Британию по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

Издание пишет, что российский дипломат якобы "смог идентифицировать этих мужчин как оперативников ГРУ". "Аполло" также передал разведслужбам королевства информацию о подлинных личностях подозреваемых, сообщает Daily Express.

Истерика в британских СМИ

Британские СМИ в погоне за сенсацией неоднократно публиковали непроверенную информацию касательно инцидента в Солсбери. Так, сегодня The Sun выпустил статью о том, что "подозреваемые" в отравлении Скрипаля "Александр Петров" и "Руслан Боширов" мертвы.

Издание ссылается даже не на анонимные источники в британском правительстве, а на мнение российского политолога Андрея Пионтковского, известного критической позицией по отношению к властям.

"Если "Петров" и "Баширов" (орфография оригинала сохранена. — Прим. ред.) не появятся на публике в ближайшее время, значит, они мертвы", — утверждается в публикации.

При этом материал вышел под заголовком, указывающим на причастность "руки Кремля" к событиям в Солсбери: "Путин мог казнить российских убийц, орудовавших "Новичком".

Каким образом проводилась "казнь", в статье не уточняется.

Перед этим The Sun писала, что Скрипали отравились гречкой, содержавшей нервно-паралитическое вещество. В свою очередь, Daily Mail выпустила материал, в котором главной подозреваемой в преступлении назвали женщину.

The Sun также сообщала, что яд был якобы синтезирован в лаборатории СВР в Ясенево в Москве, в то время как The Times практически одновременно опубликовало статью, в которой говорится, что отравляющее вещество было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области.

В конце марта сотрудники британского МИД написали в Twitter, что специалисты из лаборатории Портон-Дауна точно установили российское происхождение яда. Это подтвердил и занимавший на тот момент пост главы внешнеполитического ведомства Борис Джонсон. Позднее специалисты из Портон-Дауна заявили, что не смогли определить источник отравляющего вещества. После этого твит Форин-офиса исчез.

Отравление в Британии

Четвертого марта в британском Солсбери произошло отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне обвинили в случившемся Россию, Москва это категорически отрицает. Российская сторона не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям.

Позднее британская сторона предъявила снимки двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ — "Александр Петров" и "Руслан Боширов". При этом в Лондоне тут же оговорились, что имена ненастоящие. В Москве заявили, что эти фамилии России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству. Ответа не последовало.