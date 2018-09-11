КИШИНЕВ, 11 сен — РИА Новости. Главы МИД Румынии, Турции и Польши на встрече в Бухаресте выразили общую обеспокоенность увеличением числа военных постов России на границах НАТО, сообщила во вторник пресс-служба румынского министерства иностранных дел со ссылкой на совместное заявление трёх стран.
"Продолжаем с обеспокоенностью следить за ростом видимых наступательных военных постов России, в том числе на границах НАТО, а также за неоднократными нарушениями воздушного пространства НАТО, усилением милитаризации в Крыму и Калининграде, военными учениями России и продолжающимся нарушением обязательств по контролю над вооружением и укреплению доверия", — говорится в совместном заявлении министров для прессы, опубликованном на сайте румынского МИДа.
В заявлении выражается обеспокоенность этими событиями.
"Мы повторяем нашу твердую и принципиальную позицию непризнания незаконной и нелигитимной аннексии Крыма. Мы обеспокоены ситуацией в Донбассе и Крыму, а также в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, и мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках их международно признанных границ", — отмечено в заявлении.
Румыния, Турция и Польша призывают Россию сыграть "конструктивную роль" в урегулировании региональных конфликтов.