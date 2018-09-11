КИШИНЕВ, 11 сен — РИА Новости. Главы МИД Румынии, Турции и Польши на встрече в Бухаресте выразили общую обеспокоенность увеличением числа военных постов России на границах НАТО, сообщила во вторник пресс-служба румынского министерства иностранных дел со ссылкой на совместное заявление трёх стран.

Министры иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и Польши Яцек Чапутович прибыли 11 сентября в Бухарест, чтобы встретиться с румынским коллегой Теодором Мелешкану и подвести итоги саммита НАТО, прошедшего в Брюсселе в июле, а также вопросы безопасности в Евро-Атлантическом регионе.

"Продолжаем с обеспокоенностью следить за ростом видимых наступательных военных постов России, в том числе на границах НАТО, а также за неоднократными нарушениями воздушного пространства НАТО, усилением милитаризации в Крыму и Калининграде, военными учениями России и продолжающимся нарушением обязательств по контролю над вооружением и укреплению доверия", — говорится в совместном заявлении министров для прессы, опубликованном на сайте румынского МИДа.

В заявлении выражается обеспокоенность этими событиями.

Стороны подчеркивают, что НАТО стоит поддерживать прежний подход к России, согласованный на саммитах в Уэльсе, Варшаве и Брюсселе. Альянс отреагировал на изменения в области безопасности укреплением оборонительных позиций, "сохраняя при этом открытость к политическому диалогу с Россией на основе взаимности, повышения прозрачности и предсказуемости".

"Мы повторяем нашу твердую и принципиальную позицию непризнания незаконной и нелигитимной аннексии Крыма. Мы обеспокоены ситуацией в Донбассе и Крыму, а также в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, и мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках их международно признанных границ", — отмечено в заявлении.

Румыния, Турция и Польша призывают Россию сыграть "конструктивную роль" в урегулировании региональных конфликтов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".