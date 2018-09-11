ВСУ корректируют обстрелы в Донбассе с помощью БПЛА, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (115)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. Украинские силовики корректируют обстрелы территории самопровозглашенной Луганской народной республики при помощи беспилотных летательных аппаратов, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"По полученной информации от наших источников в 72 бригаде, командованием бригады отданы указания на ведение воздушной разведки в районе населенного пункта Луганское вблизи линии соприкосновения, что традиционно будет использовано… для провокационных обстрелов с применением артиллерийских систем и минометов", — заявил Марочко.

По его словам, силовики не прекращают вести разведку вдоль всей линии соприкосновения с применением беспилотных летательных аппаратов, что запрещено минскими соглашениями.