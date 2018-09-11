Эксперты прокомментировали американский рейтинг худших авианосцев мира

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Присуждение российскому авианесущему крейсеру второго места среди "худших авианосцев в мире" является необоснованным, поскольку мощь корабля определяет не только техническая оснащенность, но и подготовка экипажа — по этому показателю ВМФ России является одним из самых мощных в мире, заявил во вторник РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Ранее американское издание Business Insider опубликовало рейтинг из семи худших действующих авиа- и вертолетоносцев. Список открывает первый китайский авианосец Liaoning, представляющий собой обновленный советский "Варяг". За ним следует единственный российский (ранее — советский) авианосец "Адмирал Кузнецов", который относится к тому же типу, что и "Варяг". В то же время замыкает семерку худших самый дорогой и мощный в мире авианосец — американский Gerald Ford, который, будучи введенным в эксплуатацию в июле 2017 года, несколько раз отправлялся на ремонт.

"То, что "Адмирал Кузнецов" занимает второе место с конца это, конечно, надумано. Безусловно, у американцев сегодня самые мощные в мире авианосцы, но если рассматривать вероятность встречи с потенциальным противником, то все зависит от подготовки экипажа и тактики действия. Все решит маневр — если брать школу подготовки наших военных моряков, то она непревзойденная: система зачетов и перспектива службы", — сказал Валуев.

При этом эксперт отметил, что в системе подготовки ВМС есть ряд недостатков, к которым он отнес подбор кадров на командные флотские должности.

В центре внимания

"На американских авианосцах могут даже командиром авианосца назначить летчика, что крайне неправильно. Место в рейтингах должен определять экипажи и слаженность команды, как русские говорят: "Дойдет дело до драки, мы себя покажем", — заключил собеседник агентства.

В свою очередь глава всероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев отметил, что попадание даже в отрицательный американский рейтинг говорит о том, что этот корабль находится в центре внимания американского экспертного сообщества.

"В данном случае американцы выставили наш авианосец в число, по сути, современных кораблей, сравнив его с новейшим и самым дорогим в мире американским авианосцем Gerald Ford, который введен в эксплуатацию в июле 2017 года. Тем самым составители этого рейтинга подтвердили, что наш "Кузнецов" по спектру выполняемых задач в числе лучших в мире", — сказал эксперт.

Ненашев отметил, что тот факт, что американские СМИ уже не первый раз упоминают "Кузнецова" в своих рейтингах, говорит о том, что российское военное руководство взяло верный курс на модернизацию этого корабля, после которой он станет еще лучше и эффективнее.

В настоящее время в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее, тяжелый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет, отмечают специалисты.

Как сообщал заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Бурсук, "Кузнецова" оснастят новыми ракетно-пушечными комплексами, а также обновленным энергетическим оборудованием. По его словам, после модернизации, к 2021 году, корабль должен вступить в строй.