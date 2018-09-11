ВСУ минируют участки у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. Украинские силовики минируют участки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Мироновский (под контролем ВС Украины, — ред.) проводят мероприятия по установке дополнительных минно-взрывных заграждений, что создает угрозу жизням мирных жителей", — заявил Марочко.
Он уточнил, что такие участки даже не ограждаются со стороны украинских силовиков предупредительными табличками "осторожно мины". "Обращаем внимание миссии ОБСЕ на данные факты", — сказал Марочко.