ВСУ минируют участки у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (115)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. Украинские силовики минируют участки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Мироновский (под контролем ВС Украины, — ред.) проводят мероприятия по установке дополнительных минно-взрывных заграждений, что создает угрозу жизням мирных жителей", — заявил Марочко.

Он уточнил, что такие участки даже не ограждаются со стороны украинских силовиков предупредительными табличками "осторожно мины". "Обращаем внимание миссии ОБСЕ на данные факты", — сказал Марочко.