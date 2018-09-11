ООН, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН, на котором будет председательствовать президент США Дональд Трамп, сообщил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

США в сентябре председательствуют в Совете Безопасности ООН. Ранее Трамп заявил, что лично возглавит заседание Совбеза ООН 26 сентября, которое будет посвящено ситуации с Ираном.

"Да, министр Лавров будет участвовать", — ответил Небензя на соответствующий вопрос.