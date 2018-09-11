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Журналист из Крыма рассказал в ОБСЕ о 23 годах "оккупации" Украиной

(обновлено: 20:23 11.09.2018)
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CC BY-SA 2.0 / OSCE Parliamentary Assembly / Совещание ОБСЕ по правам человека в ВаршавеСовещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
CC BY-SA 2.0 / OSCE Parliamentary Assembly /

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Секретарь Союза журналистов Крыма Денис Симоненко рассказал, что, не смотря на противодействие делегатов от Украины, ему удалось выступить на площадке ОБСЕ в Варшаве и заявить, что воссоединению Крыма с Россией предшествовало 23 года "оккупации" полуострова Украиной.

Гора Кара-Даг в поселке Орджоникидзе в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Мне удалось со второй попытки все-таки выступить на площадке ОБСЕ. В своем выступлении я донес до делегатов мысль, что никакой аннексии Крыма со стороны России не было. Крым законно, путем всенародного волеизъявления вернулся в состав России после 23-х лет "оккупации" Украиной", — сказал РИА Новости Симоненко.

По его словам, на площадке ОБСЕ много говорили о нарушении прав и свобод. В своей речи Симоненко рассказал о "тотальной украинизации" СМИ, что нарушило право крымчан на свободное получение информации на русском языке.

Отдых в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Я напомнил о референдуме за независимость Крымской автономной советской социалистической республики от Украинской СССР в 1991 году. И если Европа признает независимость Украины, то должна признать независимость Крыма с 1991 года, а референдум в 2014 году — легитимным", — заключил Симоненко.

Ранее сообщалось, что некоторым представителям Крыма помешали выступить в Варшаве на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Так, член украинской делегации прерывал каждое выступление крымских делегатов ремарками, что Крым является "оккупированной территорией", и представители полуострова не могут выступать от имени России. Представитель Канады предлагал вывести из зала крымских делегатов, однако к нему не прислушались.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
kriviks
Призвание шумеров-- только гадить, врать и пакостить. Ничего созидательного и полезного.
20:38
11.09.2018
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sizif8
Совершенно верно. Крым был первым объектом в СССР, который провел референдум о своем суверенитете. Этот референдум прошел 21 января 1991 года, на нем примерно 76 % крымчан высказались за то, что Крым - самостоятельный субъект СССР. По факту это был выход из Украины и вхождение в СССР, как суверенная республика Крым. Референдум вызвал ярое противостояние тогдашних украинских властей. Не имея возможности запретить его (как последующие референдумы), они пытались манипулировать его результатами. Для этого специальные посланники из Киева фактически сфальсифицировали результаты в в.ч, (кроме моряков Севастополя), режимных учреждениях, психушках. Из Украины в Крым прибыли десятки (если не сотни) тысяч "командированных", которые приняли участие в референдуме и голосовали против суверенитета (закон СССР не запрещал каким лицам принимать участие в референдуме не по месту жительства). И, тем не менее, несмотря на принятые меры результат референдума был провальным для Киева. Фактически после 21 января 1991 годаначалась оккупация Крыма Украиной.
20:38
11.09.2018
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