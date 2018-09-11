СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Секретарь Союза журналистов Крыма Денис Симоненко рассказал, что, не смотря на противодействие делегатов от Украины, ему удалось выступить на площадке ОБСЕ в Варшаве и заявить, что воссоединению Крыма с Россией предшествовало 23 года "оккупации" полуострова Украиной.
По его словам, на площадке ОБСЕ много говорили о нарушении прав и свобод. В своей речи Симоненко рассказал о "тотальной украинизации" СМИ, что нарушило право крымчан на свободное получение информации на русском языке.
Ранее сообщалось, что некоторым представителям Крыма помешали выступить в Варшаве на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Так, член украинской делегации прерывал каждое выступление крымских делегатов ремарками, что Крым является "оккупированной территорией", и представители полуострова не могут выступать от имени России. Представитель Канады предлагал вывести из зала крымских делегатов, однако к нему не прислушались.
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