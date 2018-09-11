Иранское консульство в Басре возобновило работу в новом здании

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Иранские дипломаты, работающие в консульстве страны в иракской Басре, возобновили работу в новом здании после того, как предыдущее подожгли демонстранты, сообщает агентство ISNA со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Касеми заявил в интервью агентству, что после поджога для консульства было выбрано новое подходящее здание. Как отмечает агентство, иранское правительство арендовало предыдущее здание и не имело на него прав собственности.

Иракская Басра всю прошлую неделю была охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.

В минувшие вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Также демонстранты прорвались на территорию нефтяного месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от города, избили полицейских, но сотрудники предприятия не пострадали.