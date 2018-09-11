Иранское консульство в Басре возобновило работу в новом здании

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Иранские дипломаты, работающие в консульстве страны в иракской Басре, возобновили работу в новом здании после того, как предыдущее подожгли демонстранты, сообщает агентство ISNA со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.
Иракская Басра всю прошлую неделю была охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.
В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Также демонстранты прорвались на территорию нефтяного месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от города, избили полицейских, но сотрудники предприятия не пострадали.