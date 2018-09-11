На совещании ОБСЕ подрались члены правительства и оппозиции Таджикистана

Совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в Варшаве, Польша

Совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в Варшаве, Польша

ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости. Драка между членами делегации Таджикистана и сторонниками таджикской оппозиции произошла в Варшаве во время совещания ОБСЕ по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.

На выходе из отеля, где проходит совещание, представитель таджикской оппозиции Сулаймони Орзу пытался вступить в дискуссию с представителем официальной делегации этой страны. По его словам, он хотел сфотографироваться с бывшим членом партии исламского возрождения Таджикистана Аемиддином Сатторовом.

Представитель Душанбе сначала ударил оппонента кулаком по лицу, а потом ногой. Драку быстро прекратили присутствующие рядом сотрудники отеля.

В офисе БЛИПЧ ОБСЕ сообщили, что в настоящее время изучают ситуацию.