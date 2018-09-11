МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Увольнение из МИД Польши выпускников МГИМО связано с внутриполитической борьбой в стране, правящие силы используют антироссийскую риторику для сплочения общества против оппозиции, считает главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.

В понедельник глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что практически все сотрудники министерства иностранных дел республики, окончившие МГИМО, уволены.

"В данном случае это некая борьба внутриполитическая в Польше. Есть радикально-консервативные силы, которые сейчас в Польше у власти, и есть более либеральные, которые находятся в оппозиции. Аргумент "Россия как внешний враг" используется консервативными силами для сплочения польского общества против своих либералов. Это своя польская игра. Можно только посочувствовать настоящим профессионалам, которых увольняют", — сказал эксперт РИА Новости.

Однако, полагает он, данное решение может быть пересмотрено, так как в Польше "очень нестабильная внутриполитическая ситуация".

"Это определенного рода "охота на ведьм": в том, что они российские агенты, подозреваются фактически все люди, которые окончили определенный вуз. Но это достаточно странно, учитывая то, что в России была определенная традиция воспринимать МГИМО как вуз достаточно либеральной ориентации, вуз, имеющий много общих магистратур с ведущими университетами Европы и Америки. Удивительно, что в Польше пошли по такому пути. В целом это надо воспринимать как издержки политической ситуации", — констатировал Казанцев.