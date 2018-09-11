Рябков выступил против сворачивания работы европейского бизнеса в Иране

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия не считает правильным курс европейского бизнеса на сворачивание или ограничение работы в Иране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Европейский бизнес, особенно крупные предприятия и компании, имеющие очень серьезные завязки на США, предпочитают "обезопасить" себя от американского нажима, в том числе через сворачивание или ограничение своего бизнеса в Иране и с Ираном. Мы не считаем это правильным. Это ровно то, к чему стремятся Соединенные Штаты, пытаясь приучить весь мир к мысли, что нужно и дальше беспрекословно выполнять поступающие из Вашингтона приказы", — сказал Рябков в интервью " Российской газете ".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.