МИНСК, 11 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении гражданина России, обвиняемого в хищении из банкомата в Минске почти 70 тысяч долларов, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета республики.
По данным пресс-службы, в милицию поступил звонок, что у банкомата одного из крупных банков в стране сработала сигнализация. Прибывшие на место сотрудники милиции задержали возле банкомата мужчину. "Им оказался 27-летний неработающий гражданин Российской Федерации. Указанные денежные средства были обнаружены в ходе личного обыска в его рюкзаке", — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное в особо крупном размере", добавили в пресс-службе. Россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.