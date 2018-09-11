В Белоруссии возбудили дело за кражу около 70 тысяч долларов из банкомата

МИНСК, 11 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении гражданина России, обвиняемого в хищении из банкомата в Минске почти 70 тысяч долларов, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета республики.

"Устанавливаются обстоятельства хищения денежных средств из банкомата в столице… К банкомату подошел мужчина и с использованием соответствующего программно-аппаратного обеспечения совершил несанкционированный доступ к операционной системе устройства. В результате подключения и введения ложной информации в систему ему удалось похитить более 146 тысяч (белорусских — ред.) рублей (около 67,6 тысячи долларов) наличными", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в милицию поступил звонок, что у банкомата одного из крупных банков в стране сработала сигнализация. Прибывшие на место сотрудники милиции задержали возле банкомата мужчину. "Им оказался 27-летний неработающий гражданин Российской Федерации. Указанные денежные средства были обнаружены в ходе личного обыска в его рюкзаке", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное в особо крупном размере", добавили в пресс-службе. Россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.