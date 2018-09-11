В Вашингтоне объявили режим ЧП из-за урагана "Флоренс"

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Мэр американской столицы Вашингтона Мюриэль Боузер объявила во вторник режим ЧП в городе в связи с приближением урагана "Флоренс".

"Сегодня утром я подписала указ, которым объявляется режим ЧП в связи с приближением урагана "Флоренс", — написала Боузер в Twitter

Ранее ЧП объявили штаты Северная и Южная Каролина, а также соседние с Вашингтоном Виргиния и Мэриленд.

Опасный ураган "Флоренс" четвертой категории из пяти возможных приближается к атлантическому побережью США. Ожидается, что ураган достигнет берега в районе Северной или Южной Каролины в пятницу, так что Вашингтон, располагающийся значительно севернее, пока что не лежит на прямом пути "Флоренс", но может быть затронут ливнями и местными наводнениями.