Джуканович поприветствовал мирный диалог Белграда и Приштины

БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович сообщил главе самопровозглашенной республики Косово о поддержке Подгорицей диалога косовско-албанских властей и руководства Сербии в Брюсселе.
"Президент поблагодарил за инициативу и приветствовал усилия Белграда и Приштины по поискам мирного решения путем диалога под эгидой Евросоюза, а также выразил уверенность, что все стороны учитывают, что конечный результат внесет большой вклад в стабилизацию Западных Балкан и даст толчок его европейской перспективе", — говорится в сообщении пресс-службы Джукановича.
Власти Черногории в мае 2006 года провели референдум, в ходе которого 55,3% участников проголосовали за выход из союзного государства Сербия и Черногория, и провозгласили независимость от Белграда в июне того же года.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.