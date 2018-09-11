Джуканович поприветствовал мирный диалог Белграда и Приштины

БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович сообщил главе самопровозглашенной республики Косово о поддержке Подгорицей диалога косовско-албанских властей и руководства Сербии в Брюсселе.

Встреча за закрытыми дверями в Подгорице состоялась во вторник по инициативе главы Косово Хашима Тачи с целью сообщить Джукановичу о ходе переговоров с Белградом при посредничестве ЕС, за что черногорский лидер поблагодарил гостя из Приштины.

"Президент поблагодарил за инициативу и приветствовал усилия Белграда и Приштины по поискам мирного решения путем диалога под эгидой Евросоюза, а также выразил уверенность, что все стороны учитывают, что конечный результат внесет большой вклад в стабилизацию Западных Балкан и даст толчок его европейской перспективе", — говорится в сообщении пресс-службы Джукановича.

Власти Черногории в мае 2006 года провели референдум, в ходе которого 55,3% участников проголосовали за выход из союзного государства Сербия и Черногория, и провозгласили независимость от Белграда в июне того же года.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.