Китай считает важным участие США в договоре о контроле вооружений в космосе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Участие США в многостороннем договоре по контролю над вооружениями в космическом пространстве очень важно, заявил РИА Новости советник Договорно-правового департамента МИД КНР Ху Бинь.

"Конечно, США должны быть участником (соглашения), потому что США — могущественная космическая держава. Нам нужно участие США, именно поэтому Китай пытается учесть беспокойство (других стран)", — сказал он на полях первой конференции ООН по космическому праву и космической политике в Москве.

В конце августа Китай призвал как можно скорее заключить многосторонний договор по контролю над вооружениями в космическом пространстве. Китайская сторона напомнила, что ранее Пекин и Москва совместно представили на рассмотрение женевской Конференции по разоружению проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Сообщалось, что в ответ на возникшие у ряда стран вопросы КНР и РФ также предоставили рабочий документ по проекту договора. Китайская сторона заявила, что это необходимо для эффективного поддержания мира и безопасности в космическом пространстве.