В работе Viber произошел сбой

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Массовый сбой в работе мессенджера Viber наблюдается во вторник по всему миру, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Viber — мессенджер, в котором можно отправлять сообщения и совершать голосовые VoIP телефонные звонки через интернет. Аудитория мессенджера составляет более 900 миллионов пользователей. Владелец Viber с 2014 года — японский холдинг в области e-commerce Rakuten. Количество активных пользователей мессенджера в России составляет 45 миллионов в месяц (по данным на июнь 2018 года).