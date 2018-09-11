Рябков прокомментировал отказ ряда компаний из Европы сотрудничать с Ираном

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия не считает правильным отказ некоторых крупных европейских компаний от сотрудничества с Ираном, чтобы обезопасить себя от нажима со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы отмечаем, что европейский бизнес, особенно крупные предприятия и компании, имеющие очень серьезные завязки на США, предпочитают "обезопасить" себя от американского нажима, в том числе через сворачивание или ограничение своего бизнеса в Иране и с Ираном. Мы не считаем это правильным, это ровно то, к чему стремятся Соединенные Штаты, пытаясь приучить весь мир к мысли, что нужно и дальше беспрекословно выполнять поступающие из Вашингтона приказы", — заявил Рябков в интервью "Российской газете".