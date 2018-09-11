Додон рассказал о своем состоянии после ДТП

КИШИНЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что во вторник провел оперативное совещание по ситуации в стране и по предстоящим международным контактам, однако ему придется еще некоторое время находиться под наблюдением медиков.

"Еще раз хочу сказать спасибо всем за сочувствие, добрые пожелания и понимание в отношении меня и моих родных. К сожалению, еще некоторое время понадобится быть под наблюдением врачей", — приводит слова Додона Sputnik Молдова

По его мнению, "все должны извлечь уроки из сложившейся ситуации и всегда помнить, что человеческое отношение и сострадание должны преобладать над искушением проявлять политические эмоции и предпочтения". В воскресенье днем, 9 сентября, произошла авария с участием кортежа президента на трассе Кишинев-Калараш. С автомобилями из колонны столкнулся грузовик, который вылетел на встречную полосу.

После аварии пресс-секретарь президента Максим Лебединский сообщил, что Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется. Молдавский лидер поблагодарил за поддержку всех, кто был обеспокоен его здоровьем.

По словам бывшего пресс-секретаря президента Иона Чебана, "зарегистрирован ряд травм как у него (Игоря Додона — Sputnik.) — позвоночника, так и у его ребенка и матери, которая перенесла срочное хирургическое вмешательство".

По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три сотрудника, сопровождавшие кортеж президента Молдовы, получили травмы легкой и средней степени тяжести, им оказали медицинскую помощь.

Полиция расследует инцидент. По предварительным данным, в ДТП виновен водитель микроавтобуса, который выехал на встречную полосу.

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