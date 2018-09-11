Додон рассказал о своем состоянии после ДТП

КИШИНЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что во вторник провел оперативное совещание по ситуации в стране и по предстоящим международным контактам, однако ему придется еще некоторое время находиться под наблюдением медиков.Sputnik Молдова.
По его мнению, "все должны извлечь уроки из сложившейся ситуации и всегда помнить, что человеческое отношение и сострадание должны преобладать над искушением проявлять политические эмоции и предпочтения". В воскресенье днем, 9 сентября, произошла авария с участием кортежа президента на трассе Кишинев-Калараш. С автомобилями из колонны столкнулся грузовик, который вылетел на встречную полосу.
После аварии пресс-секретарь президента Максим Лебединский сообщил, что Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется. Молдавский лидер поблагодарил за поддержку всех, кто был обеспокоен его здоровьем.
По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три сотрудника, сопровождавшие кортеж президента Молдовы, получили травмы легкой и средней степени тяжести, им оказали медицинскую помощь.
Полиция расследует инцидент. По предварительным данным, в ДТП виновен водитель микроавтобуса, который выехал на встречную полосу.
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