Евродепутат призвал премьера Венгрии "вступить в клуб Brexit"

БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Премьера Венгрии Виктора Орбана пригласили во вторник на слушаниях в Европарламенте, где рассматривается проект резолюции с призывом принять меры к Будапешту, "вступить в клуб Brexit".

"Что сегодня тут происходит? Это возобновление ограниченного суверенитета в духе Брежнева. Тут нет смысла говорить, что вы президент своей страны, потому что есть статья 7 договора ЕС, и это новый метод отнять у вас ваши права голосования, лишить вас европейских фондов", — заявил на слушаниях евродепутат из Британии Найджел Фарраж.

"А все почему? Потому что вам, господин Орбан, хватило смелости противопоставить себя Джорджу Соросу, человеку, который вложил много денег в продвижение нелегальной миграции в вашей стране. И вы справедливо закрыли перед ним дверь, и желаю нам всем сделать так же", — заявил депутат.

"Господин Орбан, вы постоянно говорите нам, что хотите остаться членом ЕС, но сегодня оскорбление наносят не только вашей стране, но и вам, и настал для вас момент быть логичным и последовательным с самим собой, вступайте в клуб Brexit", — заключил он свое выступление.

Комитет по гражданским свободам и правосудию ЕП внес на рассмотрение доклад и резолюцию депутата Джудит Саргентини с предложением совету определить в соответствии со статьей 7 договора о ЕС наличие "явного риска серьезного нарушения Венгрией ценностей, на которых основан союз".

ЕП впервые прибегает к процедуре составления и обсуждения документа, в котором изучается вопрос о необходимости задействовать в отношении Венгрии положения статьи 7 договора ЕС.

Европарламенту предлагается дать оценку функционированию конституционной и избирательной систем, независимости судебной власти и других учреждений, прав судей, состоянию дел в сфере борьбы с коррупцией, свободы выражения мнений и вероисповедания, соблюдения права меньшинств и мигрантов, просителей убежища и беженцев, а также экономических и социальных прав в Венгрии.