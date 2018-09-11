Российская делегация указала ОБСЕ на недопустимость дискриминации крымчан

ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Российская делегация указала руководству ОБСЕ на недопустимость дискриминации представителей Крыма на площадке организации, сообщил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев журналистам в среду в Варшаве.

Ранее во вторник некоторым представителям Крыма помешали выступить в Варшаве на совещании БДИПЧ ОБСЕ по тематике прав человека. Так, член украинской делегации прерывал каждое выступление крымских делегатов ремарками о том, что Крым является "оккупированной территорией" и представители полуострова не могут выступать от имени РФ. Представитель Канады, в свою очередь, предложил вывести из зала крымских делегатов, однако к нему не прислушались.

"Я бы сказал, что мы предприняли демарш перед руководством БДИПЧ ОБСЕ, в частности, провели встречу с первым заместителем директора, и в ходе этой встречи указали ей на недопустимость повторения инцидентов, которые были сегодня во время утренней рабочей сессии", — сказал Лукьянцев.

"Двух представителей нашего гражданского общества лишили возможности выступить. Они были зарегистрированы для участия в мероприятии в полном соответствии с правилами", — отметил представитель России.

По его словам, в разговоре с руководством ОБСЕ российская делегация также обратила внимание "на то, что некоторые делегации, в частности, делегация Украины, США, Канады вновь брали слово по порядку ведения заседания и ссылались на то, что… Крым – это оккупированная территория, на которой не должны действовать российские законы, и так далее".

"Мы предупредили руководство БДИПЧ о том, что если подобные инциденты будут происходить далее, то мы оставляем за собой право прервать представителя любой организации, любого представителя гражданского общества, который начнет говорить о якобы аннексии, оккупации Крыма, российской агрессии на юго-востоке Украины", — сказал Лукьянов.

"Мы считаем недопустимым использовать трибуну ОБСЕ для того, чтобы ставить под сомнение территориальную целостность государства – участника ОБСЕ, то есть Российской Федерации", — заключил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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