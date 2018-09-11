Смена лидеров ДНР и ЛНР не повлияет на минский процесс, заявили в Киеве

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Ольга Айвазовская считает, что смена лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик почти не повлияет на содержание и результаты минского и нормандского процессов.
"По моему глубокому убеждению, роль отдельных районов Донецкой и Луганской области является очень незначительной в ходе этих переговоров (в нормандском и минском процессах — ред.), любых других процессов. Тем более, они отсутствуют в нормандском формате. Поэтому изменение имен каких-то представителей мало повлияет на предмет, содержание, результат самих переговоров", — сказала Айвазовская агентству УНН во вторник.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.