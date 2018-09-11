Смена лидеров ДНР и ЛНР не повлияет на минский процесс, заявили в Киеве

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Ольга Айвазовская считает, что смена лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик почти не повлияет на содержание и результаты минского и нормандского процессов.

В 2014-2017 годах главой ЛНР являлся Игорь Плотницкий. В ноябре 2017 года он ушел в отставку по состоянию здоровья, после чего Народный совет ЛНР официально принял решение утвердить кандидатуру министра госбезопасности Леонида Пасечника на должность исполняющего обязанности главы ЛНР. Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Парламент ДНР назначил врио главы республики Дениса Пушилина. Выборы глав республик и парламентов решили провести 11 ноября. В МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в самопровозглашенных республиках, и назвали решение о выборах "провокационными действиями", которые якобы "подрывают минские договоренности".

"По моему глубокому убеждению, роль отдельных районов Донецкой и Луганской области является очень незначительной в ходе этих переговоров (в нормандском и минском процессах — ред.), любых других процессов. Тем более, они отсутствуют в нормандском формате. Поэтому изменение имен каких-то представителей мало повлияет на предмет, содержание, результат самих переговоров", — сказала Айвазовская агентству УНН во вторник.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.