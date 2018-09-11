Орбан заявил в ЕП, что не позволит "шантажировать" Венгрию

БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил на слушаниях в Европарламенте, где рассматривается проект резолюции с призывом принять меры к Будапешту, что не позволит выступающим за миграцию силам "шантажировать" Венгрию.
Европарламенту предлагается дать оценку функционированию конституционной и избирательной систем, независимости судебной власти и других учреждений, прав судей, состоянию дел в сфере борьбы с коррупцией, свободы выражения мнений и вероисповедания, соблюдения права меньшинств и мигрантов, просителей убежища и беженцев, а также экономических и социальных прав в Венгрии.
"Я знаю, что мое выступление не изменит ваше мнение — вы это мнение уже составили и проголосуете за доклад большинством. Но я все равно перед вами и защищаю свою страну, потому что вы хотите осудить Венгрию, которая боролась за своду и демократию", — заявил Орбан, обращаясь в Страсбурге к евродепутатам.
По его словам, внесенный на обсуждение документ – это проявление неуважения к Венгрии. "Вы заняли такую позицию, будто знаете и решаете сами, что лучше для венгерского народа", — заявил венгерский премьер.
"Я не согласен с тем, чтобы промиграционные силы угрожали нам и шантажировали нас. Венгрия будет защищать свои границы от нелегальной миграции", — подчеркнул венгерский премьер, отметив, что придерживается иной точки зрения по вопросам миграции. Он также заявил, что "Венгрия готова к выборам в ЕП в следующем году".
Автор проекта резолюции с призывом принять меры к Венгрии за отступление от европейских ценностей, со своей стороны, призвала парламентариев на открытии слушаний в ЕП во вторник с участием венгерского премьера поддержать ее инициативу.
Представитель Совета ЕС, со своей стороны, заявила, что на данный момент не может представить позицию, потому что дебаты только начались.
В июле Еврокомиссия обратилась в суд ЕС в отношении Венгрии за несоблюдение этой страной европейского законодательства о предоставлении убежища мигрантам. Комиссия инициировала процедуру нарушения против Венгрии в отношении ее законов о предоставлении убежища еще в декабре 2015 года.