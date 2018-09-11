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Орбан заявил в ЕП, что не позволит "шантажировать" Венгрию

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4846)
06360
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фотоПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил на слушаниях в Европарламенте, где рассматривается проект резолюции с призывом принять меры к Будапешту, что не позволит выступающим за миграцию силам "шантажировать" Венгрию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Комитет по гражданским свободам и правосудию ЕП внес во вторник на рассмотрение доклад и резолюцию депутата Джудит Саргентини с предложением Совету определить, в соответствии со статьей 7 договора о ЕС, наличие "явного риска серьезного нарушения Венгрией ценностей, на которых основан Союз". ЕП впервые прибегает к процедуре составления и обсуждения документа, в котором изучается вопрос о необходимости задействовать в отношении Венгрии положения статьи 7 договора ЕС.

Европарламенту предлагается дать оценку функционированию конституционной и избирательной систем, независимости судебной власти и других учреждений, прав судей, состоянию дел в сфере борьбы с коррупцией, свободы выражения мнений и вероисповедания, соблюдения права меньшинств и мигрантов, просителей убежища и беженцев, а также экономических и социальных прав в Венгрии.

"Я знаю, что мое выступление не изменит ваше мнение — вы это мнение уже составили и проголосуете за доклад большинством. Но я все равно перед вами и защищаю свою страну, потому что вы хотите осудить Венгрию, которая боролась за своду и демократию", — заявил Орбан, обращаясь в Страсбурге к евродепутатам.

По его словам, внесенный на обсуждение документ – это проявление неуважения к Венгрии. "Вы заняли такую позицию, будто знаете и решаете сами, что лучше для венгерского народа", — заявил венгерский премьер.

Сторонники партии Фидес премьер-министра Виктора Орбана в Секешфехерваре, Венгрия. 6 апреля 2018
© AP Photo / Darko Vojinovi
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"Этот доклад составлен людьми, которые не разобрались тщательно, в котором содержится 37 серьёзных фактологических ошибок", — отметил Орбан.

"Я не согласен с тем, чтобы промиграционные силы угрожали нам и шантажировали нас. Венгрия будет защищать свои границы от нелегальной миграции", — подчеркнул венгерский премьер, отметив, что придерживается иной точки зрения по вопросам миграции. Он также заявил, что "Венгрия готова к выборам в ЕП в следующем году".

Автор проекта резолюции с призывом принять меры к Венгрии за отступление от европейских ценностей, со своей стороны, призвала парламентариев на открытии слушаний в ЕП во вторник с участием венгерского премьера поддержать ее инициативу.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
© AFP 2018 / Andreas Solaro
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"Завтра председатель ЕК Жан-Клод Юнкер выступит с речью о состоянии союза. Но я вас спрашиваю уже сегодня: в каком состоянии находится союз? К сожалению, мало что улучшилось со времени обсуждения этого доклада в июне. Я разочарована, что страны-участницы закрывают глаза на происходящее в Венгрии. Еврокомиссия так и не начала формальный диалог с Венгрией. И если сегодня вы не задействуете этот механизм, это будет означать, что мы окажемся не способны выполнить то, что обещали гражданам", — заявила депутат Саргентини.

Представитель Совета ЕС, со своей стороны, заявила, что на данный момент не может представить позицию, потому что дебаты только начались.

Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
© AP Photo / Olmo Calvo
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Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс напомнил евродепутатам о тех мерах, которые ЕК принимала ранее, реагируя на нарушения Будапештом единых норм, и заверил, что ЕК продолжит самым тщательным образом отслеживать происходящие процессы.

В июле Еврокомиссия обратилась в суд ЕС в отношении Венгрии за несоблюдение этой страной европейского законодательства о предоставлении убежища мигрантам. Комиссия инициировала процедуру нарушения против Венгрии в отношении ее законов о предоставлении убежища еще в декабре 2015 года.

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