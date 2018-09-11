Орбан заявил в ЕП, что не позволит "шантажировать" Венгрию

БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил на слушаниях в Европарламенте, где рассматривается проект резолюции с призывом принять меры к Будапешту, что не позволит выступающим за миграцию силам "шантажировать" Венгрию.

Комитет по гражданским свободам и правосудию ЕП внес во вторник на рассмотрение доклад и резолюцию депутата Джудит Саргентини с предложением Совету определить, в соответствии со статьей 7 договора о ЕС, наличие "явного риска серьезного нарушения Венгрией ценностей, на которых основан Союз". ЕП впервые прибегает к процедуре составления и обсуждения документа, в котором изучается вопрос о необходимости задействовать в отношении Венгрии положения статьи 7 договора ЕС.

Европарламенту предлагается дать оценку функционированию конституционной и избирательной систем, независимости судебной власти и других учреждений, прав судей, состоянию дел в сфере борьбы с коррупцией, свободы выражения мнений и вероисповедания, соблюдения права меньшинств и мигрантов, просителей убежища и беженцев, а также экономических и социальных прав в Венгрии.

"Я знаю, что мое выступление не изменит ваше мнение — вы это мнение уже составили и проголосуете за доклад большинством. Но я все равно перед вами и защищаю свою страну, потому что вы хотите осудить Венгрию, которая боролась за своду и демократию", — заявил Орбан, обращаясь в Страсбурге к евродепутатам.

По его словам, внесенный на обсуждение документ – это проявление неуважения к Венгрии. "Вы заняли такую позицию, будто знаете и решаете сами, что лучше для венгерского народа", — заявил венгерский премьер.

"Этот доклад составлен людьми, которые не разобрались тщательно, в котором содержится 37 серьёзных фактологических ошибок", — отметил Орбан.

"Я не согласен с тем, чтобы промиграционные силы угрожали нам и шантажировали нас. Венгрия будет защищать свои границы от нелегальной миграции", — подчеркнул венгерский премьер, отметив, что придерживается иной точки зрения по вопросам миграции. Он также заявил, что "Венгрия готова к выборам в ЕП в следующем году".

Автор проекта резолюции с призывом принять меры к Венгрии за отступление от европейских ценностей, со своей стороны, призвала парламентариев на открытии слушаний в ЕП во вторник с участием венгерского премьера поддержать ее инициативу.

"Завтра председатель ЕК Жан-Клод Юнкер выступит с речью о состоянии союза. Но я вас спрашиваю уже сегодня: в каком состоянии находится союз? К сожалению, мало что улучшилось со времени обсуждения этого доклада в июне. Я разочарована, что страны-участницы закрывают глаза на происходящее в Венгрии. Еврокомиссия так и не начала формальный диалог с Венгрией. И если сегодня вы не задействуете этот механизм, это будет означать, что мы окажемся не способны выполнить то, что обещали гражданам", — заявила депутат Саргентини.

Представитель Совета ЕС, со своей стороны, заявила, что на данный момент не может представить позицию, потому что дебаты только начались.

Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс напомнил евродепутатам о тех мерах, которые ЕК принимала ранее, реагируя на нарушения Будапештом единых норм, и заверил, что ЕК продолжит самым тщательным образом отслеживать происходящие процессы.

В июле Еврокомиссия обратилась в суд ЕС в отношении Венгрии за несоблюдение этой страной европейского законодательства о предоставлении убежища мигрантам. Комиссия инициировала процедуру нарушения против Венгрии в отношении ее законов о предоставлении убежища еще в декабре 2015 года.