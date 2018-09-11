Главы МИД Южной Кореи и Японии обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министры иностранных дел Южной Кореи и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно обсудили развитие ситуации на Корейском полуострове, сообщил МИД Республики Корея.

"Министр Кан (Гён Хва) дала разъяснения о направлении продвижения межкорейских отношений в последнее время, в частности о результатах визита в Северную Корею южнокорейской делегации и ожиданиях по поводу межкорейского саммита в Пхеньяне. Она также подчеркнула важность взаимопомощи между Южной Кореей и Японией в связи с продвижением денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове", — говорится в пресс-релизе ведомства.

"Оба министра провели подробный обмен мнениями об инициативах по продвижению денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове и выразили общее мнение, что стратегические контакты между Японией и Южной Кореей продолжат укрепляться", — отмечается в релизе.

Стороны дали оценку активизации обменов и контактов между двумя странами, в том числе предстоящей встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ с его южнокорейским коллегой Ли Нак Ёном в рамках ВЭФ во Владивостоке. Коно также выразил надежду, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с скором времени посетит Японию с визитом, уточняет южнокорейский МИД.

Дополняется, что японский министр передал Мун Чжэ Ину благодарность за отправку в Токио спецпредставителя по итогам визита южнокорейской делегации в Пхеньян. В свою очередь Кан Гён Хва выразила соболезнования в связи с последствиями тайфуна и землетрясения, которые недавно произошли в Японии.

Встреча министров прошла на полях Всемирного экономического форума АСЕАН в Ханое во вторник.