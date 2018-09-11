ЕС заявил о поддержке МУС после слов советника президента США о работе суда

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Евросоюз заявил о поддержке работы Международного уголовного суда (МУС) после того, как советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил о возможности рассмотрения в Совете Безопасности ООН мер по ограничению полномочий суда, заявил РИА Новости представитель ЕС.

Ранее Болтон заявил, что Соединенные Штаты предпримут все возможные меры для защиты от МУС американских граждан. Советник президента США уточнил, что, в частности, это касается попыток суда преследовать военных США за преступления в Афганистане. По его словам, США не будут сотрудничать с МУС, не будут помогать суду и не присоединятся к нему. Кроме того, Вашингтон рассмотрит возможность принятия в СБ ООН мер, ограничивающих полномочия суда, в частности, в вопросе юрисдикции над американцами.

"ЕС продолжит поддерживать верховенство права и усилия по содействию правосудию по самым ужасным преступления с тем, чтобы МУС мог исполнить свою предполагаемую роль суда последней инстанции, дополняющего национальные юрисдикции", — заявил официальный представитель ЕС.

По его словам, ЕС "поддерживает суд и полностью привержен тому, чтобы он оставался независимым и эффективным".

Международный уголовный суд ранее отреагировал на заявление Болтона, отметив, что продолжит свою деятельность как независимый и беспристрастный судебный орган в соответствии с идеей верховенства права.

МУС со штаб-квартирой в Гааге был создан в 2002 году. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. Большинство стран в мире признают юрисдикцию этого суда. США изначально выступали против этого института.