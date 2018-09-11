ЕС заявил о поддержке МУС после слов советника президента США о работе суда

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Евросоюз заявил о поддержке работы Международного уголовного суда (МУС) после того, как советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил о возможности рассмотрения в Совете Безопасности ООН мер по ограничению полномочий суда, заявил РИА Новости представитель ЕС.
"ЕС продолжит поддерживать верховенство права и усилия по содействию правосудию по самым ужасным преступления с тем, чтобы МУС мог исполнить свою предполагаемую роль суда последней инстанции, дополняющего национальные юрисдикции", — заявил официальный представитель ЕС.
По его словам, ЕС "поддерживает суд и полностью привержен тому, чтобы он оставался независимым и эффективным".
Международный уголовный суд ранее отреагировал на заявление Болтона, отметив, что продолжит свою деятельность как независимый и беспристрастный судебный орган в соответствии с идеей верховенства права.
МУС со штаб-квартирой в Гааге был создан в 2002 году. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. Большинство стран в мире признают юрисдикцию этого суда. США изначально выступали против этого института.