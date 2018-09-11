В Совфеде прокомментировали новую версию Лондона в деле Скрипалей

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Великобритания, не имея и не представляя доказательств о причастности России к "делу Скрипалей", вынуждена дополнять эту надуманную историю все новыми "фейковыми фактами", заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Я этой информации не верю. Если даже обсуждать эту историю, представленную британскими СМИ, то где находится ГРУ, и где – дипломат. Он что, знает кадровый состав разведки?", — выразил недоумение Джабаров. "Подобные "новости" — это продолжение операции "прикрытия" для того фейка, того блефа, который сочинил Лондон по "делу Скрипалей", — заявил сенатор.
Политик добавил, что это "классическая многоходовка" британской разведки.
"Если вы заявляете, что это были россияне, то предоставьте нам их отпечатки пальцев, установочные данные, и наши правоохранители займутся этим вопросом. Однако ничего этого не происходит", — заключил Джабаров.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.