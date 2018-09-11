В Совфеде прокомментировали новую версию Лондона в деле Скрипалей

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Великобритания, не имея и не представляя доказательств о причастности России к "делу Скрипалей", вынуждена дополнять эту надуманную историю все новыми "фейковыми фактами", заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что идентифицировать россиян, якобы причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей помог российский дипломат, завербованный разведкой МИ-6.

"Я этой информации не верю. Если даже обсуждать эту историю, представленную британскими СМИ, то где находится ГРУ, и где – дипломат. Он что, знает кадровый состав разведки?", — выразил недоумение Джабаров. "Подобные "новости" — это продолжение операции "прикрытия" для того фейка, того блефа, который сочинил Лондон по "делу Скрипалей", — заявил сенатор.

Политик добавил, что это "классическая многоходовка" британской разведки.

"Если вы заявляете, что это были россияне, то предоставьте нам их отпечатки пальцев, установочные данные, и наши правоохранители займутся этим вопросом. Однако ничего этого не происходит", — заключил Джабаров.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.