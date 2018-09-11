Мать погибшего в Сирии боевика ИГ* баллотируется на выборах в Антверпене

БРЮССЕЛЬ, 11 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Мать погибшего в Сирии боевика террористической группировки "Исламское государство"* внесена в избирательный список по выборам в местные органы власти Антверпена от правоцентристской партии "Христианские демократы и фламандцы" (CD&V).

Как сообщило во вторник агентство Belga , Фатима Эззаруни хочет своей личной историей побудить потенциального избирателя к противодействию радикализации мусульманской молодежи и повышению толерантности как морального императива членов демократического общества.

Сын Фатимы, выехавший в Сирию в 2013 году, погиб там в прошлом месяце. Его супруга и сын сейчас находятся в Идлибе, последнем прибежище боевиков в Сирии. Фатима со своей стороны предпринимает пока безуспешные попытки вернуть внука в Бельгию.

Газета Libre Belgique сообщала ранее, что число иностранных боевиков-выходцев из Бельгии, которые примкнули к рядам террористов в Сирии и Ираке, немногим превышает 600 человек. Речь идет как о погибших в Сирии и Ираке, так и о тех, кто остается на территории данных стран или возвращается в Бельгию.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.