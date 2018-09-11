Расследование акустических атак на дипломатов продолжается, заявили в США

ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. США пока не определили, кто стоит за акустическими атаками на американских дипломатов на Кубе и в Китае, заявила во вторник РИА Новости представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что США подозревают, что за акустическим воздействием на американских дипломатов на Кубе и в Китае, которое привело к проблемам со здоровьем у них, может стоять Россия.
По данным американской стороны, работники посольств Канады и США на Кубе подвергались "атакам" с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем. В конце сентября 2017 года госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.