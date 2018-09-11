Расследование акустических атак на дипломатов продолжается, заявили в США

ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. США пока не определили, кто стоит за акустическими атаками на американских дипломатов на Кубе и в Китае, заявила во вторник РИА Новости представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Расследование продолжается. Мы еще не определили, кто или что стоит за атаками на здоровье (дипломатов)", — сказала она.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что США подозревают, что за акустическим воздействием на американских дипломатов на Кубе и в Китае, которое привело к проблемам со здоровьем у них, может стоять Россия.

По данным американской стороны, работники посольств Канады и США на Кубе подвергались "атакам" с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем. В конце сентября 2017 года госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.