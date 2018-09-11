Ученые взломали защиту электрокара Tesla за две секунды

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Исследователи из Левенского университета (Бельгия) нашли способ взломать защиту седана Tesla Model S, сообщает портал The Wired.

Электрокар заводится с помощью брелка, который посылает автомобилю по беспроводному соединению зашифрованный код.

Эксперты выяснили, что в защитной системе машины используется уязвимый алгоритм. Исследователи поняли, что для взлома машины необходимо получить два кода с любых брелков — с ними можно подобрать все возможные ключи для любой комбинации пар. В результате у ученых получилась таблица ключей весом в шесть терабайт. Подобрать нужный удалось менее, чем за две секунды.

Набор "взломщика" Tesla авторы исследования оценили в 600 долларов: в него вошли шифраторы Yard Stick One и Proxmart, мини-компьютер Raspberry Pi, жесткий диск и несколько аккумуляторов.