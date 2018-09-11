Число жертв теракта в Афганистане возросло до 32 человек

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Число жертв атаки террориста-смертника на акции протеста на востоке Афганистана возросло до 32 человек, пострадавших — до 128, передает агентство Пажвак.
Во вторник террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время протестов в одном из районов провинции Нангархар на востоке страны. Протестующие требовали отставки шефа местной полиции.
По данным телеканала 1TV, к настоящему моменту ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Движение "Талибан"* свою причастность отрицает.
*Террористическая организация, запрещенная в России