БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Македонская академия наук и искусств (МАНУ), крупнейшая научная организация страны, во вторник одобрила подписанный Скопье и Афинами договор о переименовании бывшей югославской республики.

Главы МИД Греции и Македонии в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Консультативный референдум о переименовании пройдет в Македонии 30 сентября. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Во время научных дебатов перед зданием МАНУ во вторник несколько десятков активистов протестовали против договора с Грецией. Вместе с академиками внутри находились посол США Джес Бейли, вице-премьер по европейской интеграции Буяр Османи и премьер-министр Зоран Заев, который в итоге лично озвучил письменное заключение научных кругов, передает национальное агентство МИА.

"Наша позиция заключается в том, что мы имеем хороший, соблюдающий достоинство договор, который подтверждает идентичность и гарантирует наше будущее. Наши аргументы – прозрачное и недвусмысленное подтверждение македонского языка и македонской идентичности. Македонцы, македонец, македонка, македонское как во внутреннем употреблении, так и с переводом за границей, без ограничения на все языки мира", — прочитал заключение ученых инициатор договора Заев, слова которого приводит агентство.

"Греция признала нашу идентичность", — подчеркнул он вывод академиков.

Македония на прошедшей неделе пережила наплыв высокопоставленных европейских гостей в связи с назначенным на 30 сентября референдумом о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония в рамках подписанного в июне договора с Грецией.

В минувшие среду и четверг Скопье посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в пятницу — канцлер Австрии Себастьян Курц, в субботу на государственный праздник День независимости приехала германский канцлер Ангела Меркель. Страну также посетили в сентябре глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн и сенатор США Рон Джонсон. Все они прямо или косвенно призвали граждан проголосовать на предстоящем плебисците за переименование страны, которое ведет к приему в Североатлантический альянс.

Столтенберг сообщил в ходе саммита НАТО в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в делах других стран.