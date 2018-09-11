БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Македонская академия наук и искусств (МАНУ), крупнейшая научная организация страны, во вторник одобрила подписанный Скопье и Афинами договор о переименовании бывшей югославской республики.
Во время научных дебатов перед зданием МАНУ во вторник несколько десятков активистов протестовали против договора с Грецией. Вместе с академиками внутри находились посол США Джес Бейли, вице-премьер по европейской интеграции Буяр Османи и премьер-министр Зоран Заев, который в итоге лично озвучил письменное заключение научных кругов, передает национальное агентство МИА.
"Наша позиция заключается в том, что мы имеем хороший, соблюдающий достоинство договор, который подтверждает идентичность и гарантирует наше будущее. Наши аргументы – прозрачное и недвусмысленное подтверждение македонского языка и македонской идентичности. Македонцы, македонец, македонка, македонское как во внутреннем употреблении, так и с переводом за границей, без ограничения на все языки мира", — прочитал заключение ученых инициатор договора Заев, слова которого приводит агентство.
Македония на прошедшей неделе пережила наплыв высокопоставленных европейских гостей в связи с назначенным на 30 сентября референдумом о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония в рамках подписанного в июне договора с Грецией.
В минувшие среду и четверг Скопье посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в пятницу — канцлер Австрии Себастьян Курц, в субботу на государственный праздник День независимости приехала германский канцлер Ангела Меркель. Страну также посетили в сентябре глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн и сенатор США Рон Джонсон. Все они прямо или косвенно призвали граждан проголосовать на предстоящем плебисците за переименование страны, которое ведет к приему в Североатлантический альянс.
После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в делах других стран.