МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе попросил Дональда Трампа расследовать работу грузинско-американской лаборатории имени Ричарда Лугара близ Тбилиси.

На пресс-конференции в Москве Гиоргадзе заявил, что получил "от друзей" из Грузии документы, "первичное изучение" которых показывает, что в лаборатории "могли проводиться секретные эксперименты на жителях Грузии". Некоторые из них, по его словам, могли закончиться летально.

Гиоргадзе привел данные о смерти тридцати человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016-го погибли еще 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследования причин не проводились. По словам экс-министра, имена людей не указаны, только номера с датами рождения и половой принадлежностью.

Он утверждает, что это происходило на фоне борьбы с гепатитом С с использованием препарата, применение которого определенными больными было противопоказано.

Гиоргадзе подчеркнул, что он не специалист в области биологического и бактериологического оружия, поэтому с документами должны ознакомиться эксперты и сделать свои выводы.

"От имени общественного движения "Грузия за рубежом", которое я возглавляю, от имени сотен тысяч моих соотечественников в Грузии и за ее пределами я хочу обратиться к президенту США Дональду Трампу. Обращаюсь к вам с убедительной просьбой назначить расследование законности проводимых в Грузии экспериментов сотрудниками лаборатории Лугара, которые действовали в соответствии с разрешением администрации вашего предшественника на посту президента США и по договоренности с бывшим президентом Грузии", — заявил Гиоргадзе.

По его мнению, народ Грузии будет "искренне благодарен" Трампу, если он избавит "и без того истерзанную страну от угроз, которые несет в себе любая бесконтрольная экспериментальная деятельность двойного назначения в области биологии и бактериологии". Гиоргадзе добавил, что вместе с помощниками думает, где обнародовать документы, чтобы история получила наибольшую огласку.

Грузия готова принять экспертов

В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии опровергли заявление бывшего министра.

"Ничего подобного у нас не происходит, наш руководитель не раз сообщал, что приглашает всех желающих гостей посетить лабораторию и развеять все сомнения. В этом нет никаких барьеров", — заявили РИА Новости в центре.

При этом российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу размещения Пентагоном "медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году МИД упоминал в этой связи лабораторию Лугара, в которой "прописалось" медицинское исследовательское подразделение Сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание работ подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Тбилиси считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.