СМИ сообщили о задержании в Колумбии человека-паука из России

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Власти Колумбии задержали руфера из РФ, получившего в СМИ прозвище "русский человек-паук", который забрался без страховки на 12-этажное здание в городе Медельин, сообщает местная радиостанция Blu Radio.

Инцидент произошел в понедельник днем. Как сообщает радиостанция, на последнем этаже здания, где располагается штаб-квартира колумбийского банка Bancolombia, 25-летнего Павла Гогулана встретили сотрудники безопасности здания и местные власти, после чего его задержали.

Как пишет издание Tiempo, 3 сентября россиянин уже пытался взобраться на это здание, однако ему помешали сотрудники безопасности. По данным радиостанции, около недели назад Гогулан взобрался на здание бизнес-центра One Plaza в Медельине.

Россиянин утверждает, что совершил восхождение на более чем 200 зданий в 48 странах.