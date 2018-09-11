Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено

ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, нарушенное в результате сильного ветра на прошлой неделе, восстановлено, сообщили во вторник в Минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сегодня специалисты завершили ремонт трансформатора Донецкой фильтровальной станции, включили его в работу, запитав стратегически важный и для ДНР, и для территории Донецкой области, подконтрольной Украине, коммунальный объект", — говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.