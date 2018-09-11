В ОБСЕ не хотят слышать, что Крым живет в мире, заявил журналист Беланов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Представителям Крыма помешали выступить на площадке ОБСЕ в Варшаве, так как там не хотят слышать, что российский Крым живет в мире и спокойствии, считает представитель делегации, генеральный продюсер Автономной некоммерческой организации "Крымский мост" Александр Беланов.

Ранее во вторник некоторым представителям Крыма помешали выступить в Варшаве на совещании БДИПЧ ОБСЕ по тематике прав человека. Так, член украинской делегации прерывал каждое выступление крымских делегатов ремарками о том, что Крым является "оккупированной территорией" и представители полуострова не могут выступать от имени РФ. Представитель Канады, в свою очередь, предложил вывести из зала крымских делегатов, однако к нему не прислушались.

Беланов подчеркнул, что ему первому из крымской делегации удалось взять слово, однако после его выступления, которое неоднократно прерывалось, другим крымским журналистам выступить не дали.

"Думаю, их возмутили мои слова о том, что в российском Крыму мир и покой, а Крымский мост как символ дружбы построен. Я приглашаю всех посетить Крым, а не слушать фейковые новости в украинских СМИ", — сказал РИА Новости Беланов.

В свою очередь еще один представитель делегации, доклад которого также планировался на конференции, секретарь Союза журналистов Республики Крым Денис Симоненко заявил, что лишив крымчан права на выступления, диспут фактически перерос в односторонние обвинения украинской стороной России в оккупации Крыма и нарушении прав человека.

"Тогда как от России никто полноценно из нашей делегации не смог выступить, украинские делегаты выступали один за другим, безнаказанно поливая грязью Россию. Применение столь очевидных двойных стандартов на площадке, призванной защищать и отстаивать права человека и свободу журналистов, просто недопустимо", — сказал Симоненко.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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