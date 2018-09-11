Каталонские власти хотят принять конституцию, заявил глава женералитета

БАРСЕЛОНА, 11 сен – РИА Новости. Задача нынешнего каталонского правительства на пути "строительства республики" — разработка конституции, заявил председатель каталонского женералитета Ким Торра.
По его словам, на пути "учредительного процесса" власти Каталонии собираются действовать "с позиции больших идей", которые включают создание "социального и учредительного форума", для чего "необходима децентрализованная платформа".
Торра также заявил, что решения о будущем Каталонии "не решаются политиками в своих кабинетах, а людьми". При этом Торра настаивает, что бывший глава женералитета Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, "остается законным председателем правительства Каталонии".
Политическую ситуацию в Каталонии Торра считает "исключительной", поскольку "тысяча человек подвергаются судебным процессам", а "каталонских политиков преследуют за то, что они организовали голосование".
Он также добавил, что согласия по поводу возможного референдума с официальным Мадридом нет. "Санчес (премьер Испании Педро Санчес – ред.) заявляет о референдуме о самоуправлении, а мы о самоопределении, но хорошо, что Санчес говорит о необходимости поиска политического выхода", — добавил Торра. "80% каталонцев хотят референдума о самоопределении. На месте испанских властей я бы задумался", — сказал глава женералитета.
11 сентября отмечается Национальный день Каталония. В этот день в Барселоне состоится массовый митинг сторонников независимости, в котором, как ожидается, примут участие сотни тысяч человек.