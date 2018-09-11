МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Четырнадцать дел возбуждены после прошедшей накануне демонстрации в немецком Галле, расследуются нанесение увечий и использование "отличительной символики организаций, запрещенных конституцией ФРГ", пишет газета Mitteldeutsche Zeitung.

В понедельник в Галле прошла манифестация, участниками которой стали около 450 человек. Ряд демонстрантов выкрикивали нацистское приветствие и использовали нацистские жесты. Некоторые участники в состоянии сильного алкогольного опьянения плевали в полицейских. Также было зафиксировано несколько потасовок.

Ранее полиция Саксонии инициировала расследование десяти случаев, когда во время протестов в Хемнице было использовано нацистское приветствие. В демонстрациях в конце августа приняли участие порядка 3 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч националистов. Их оппоненты из левого лагеря собрали около тысячи сторонников.