Луговой назвал сказкой версию о "завербованном" дипломате в деле Скрипалей

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Версия о некоем российском дипломате, который якобы помог Великобритании идентифицировать подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, является очередной сказкой, которые появляются из-за отсутствия конкретных фактов, считает депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

Во вторник британское издание Daily Express со ссылкой на анонимный источник в британской разведке сообщило, что выявить и опознать прибывших в Великобританию якобы для отравления Скрипалей "Александра Петрова" и "Руслана Боширова" помог завербованный Лондоном и вывезенный из Рима российский дипломат.

"Я как человек, который был в такой же ситуации, очень похожей на ситуацию со Скрипалями, могу сказать, что конспирологии, фантазии и сказки вокруг дела Скрипалей на сегодняшний день достигли уже критичного значения. Во всем этом виновата британская сторона, которая вместо того, чтобы предъявить доказательные аргументы, ограничивается какими-то малопонятными заявлениями и тем самым создают почву для СМИ, журналистов, которые, не имея достаточной информации, начинают заниматься сочинением разных историй", — сказал Луговой РИА Новости.

Политик полагает, что если бы британская сторона начала сотрудничать с Россией, "тогда все стало бы понятно". "Это выдуманные истории, это конспирологические истории, сказки", — сказал Луговой об информации о вербовке российского дипломата в Риме.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Петрову и Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе, покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. В Кремле заявили, что не располагают информацией об этих людях.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.