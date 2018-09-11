СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Ситуация с выступлением крымских делегатов на совещании БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве по тематике прав человека нарушает свободу слова, считает вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
"Это не более, чем неуклюжая и уродливая попытка самым непосредственным образом заткнуть истинную свободу слова и лишить основных и незыблемых прав человека и гражданина людей, которые говорят правду, только правду и ничего кроме правды", — сказал РИА Новости Полонский.
"Историческая правда и основанный на праве и законности выбор крымчан в 2014 году на референдуме — это главный раздражитель погрязших в псевдоправде и фейках представителей стран "первого", как только они сами и считают, мира", — сказал вице-премьер.
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