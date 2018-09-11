Россия поддерживает позицию Сербии по Косово, заявили в Белграде

БЕЛГРАД, 11 сен — РИА Новости. Позиция России по проблеме Косово и Метохии не отличается от позиции Сербии, заявил первый вице-премьер и глава сербского МИД Ивица Дачич.

"Их позиция, как и наша, заключается в сохранении территориальной целостности Сербии и в непризнании одностороннего акта (провозглашения независимости — ред.) Приштины. Данная позиция не противоречит тому, что мы делаем", — цитирует агентство Танюг заявление Дачича. "Россия заявила, что поддержит все, что сербская сторона считает отвечающим ее интересам", — уточнил глава МИД Сербии.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.-