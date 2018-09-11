ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости. Российская делегация на совещании БДИПЧ ОБСЕ по правам человека, которое проходит в Варшаве, заявит протест руководству организации из-за ситуации с выступлением представителей Крыма, сообщил РИА Новости источник в делегации.

Ранее во вторник некоторым представителям Крыма помешали выступить на совещании. Так, член украинской делегации прерывал каждое выступление крымских делегатов ремарками о том, что Крым является "оккупированной территорией" и представители полуострова не могут выступать от имени РФ. Представитель Канады, в свою очередь, предложил вывести из зала крымских делегатов, однако к нему не прислушались.

"Делегация России во вторник подаст протест руководству ОБСЕ в связи с произошедшей ситуацией… Грубое лишение голоса официально зарегистрированного участника совещания недопустимо и является серьезным нарушением порядка ведения этого мероприятия", — сказал собеседник агентства.

Двухнедельное совещание БДИПЧ ОБСЕ по тематике прав человека проходит в Варшаве. Целью конференции является обзор обязательств, принятых правительствами стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации.

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