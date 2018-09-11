Иран пообещал жестко ответить в случае новых нападений на ученых

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Тегеран предпримет жесткие ответные шаги в случае новых атак на иранских ученых-ядерщиков, заявил вице-президент страны и глава организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Последствия будут жесткими", — заявил Салехи в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс , отвечая на соответствующий вопрос.

В январе 2012 года преподаватель Политехнического университета Мустафа Ахмади Рошан погиб при взрыве заминированного автомобиля в Тегеране. По данным полиции, магнитную бомбу к его автомобилю прикрепил неизвестный мотоциклист. Сообщалось, что 32-летний Ахмади Рошан занимал пост заместителя директора по коммерческим вопросам на атомном объекте в Натанзе.

В январе 2010 года профессор Тегеранского университета Масуд Али Мохаммади погиб у своего дома. По данным иранских правоохранительных органов, преподаватель садился в свой автомобиль, когда рядом с ним был подорван мотоцикл. Иранские СМИ тогда сообщали, что погибший профессор занимался атомной энергетикой, причем некоторые агентства называли его "одним из ведущих ученых-атомщиков страны".

В ноябре того же года в результате взрывов в Тегеране погиб ученый-ядерщик Маджид Шахриани, а его коллега доктор Ферейдун Давани-Аббаси (Fereidoun Davani-Abbasi) и жены обоих ученых получили ранения.

Власти Ирана обвиняют в организации этих атак Израиль и США, заявляя, что их целью было помешать развитию иранской ядерной программы.