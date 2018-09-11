В Афганистане число жертв теракта увеличилось до 25 человек

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Число жертв атаки террориста-смертника на акцию протеста на востоке Афганистана возросло до 25 человек, ранены еще 60, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 57 раненых. "Не менее 25 человек погибли, еще 60 получили ранения в результате подрыва", — цитирует телеканал представителей медицинской службы провинции Нангархар.

Во вторник террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время протестов в одном из районов провинции Нангархар на востоке страны. Протестующие требовали отставки шефа местной полиции. По данным телеканала, к настоящему моменту ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Движение "Талибан"* свою причастность отрицает.

* Террористическая организация, запрещенная в России.