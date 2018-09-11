Москалькова попросила ОБСЕ о содействии в освобождении Вышинского

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила повторное письмо в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой оказать ей содействие в освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного украинскими властями по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, и выразила беспокойство в связи с ухудшающимся состоянием журналиста, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Вчера направила очередные письма представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и заместителю генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Элисон Смейл, в которых выразила особое беспокойство ухудшающимся состоянием здоровья Кирилла Вышинского, который был доставлен в больницу в предынфарктном состоянии прямо из зала суда", — заявила Москалькова.

Уполномоченный добавила, что, несмотря на состояние Вышинского, в изоляторе, где он содержится, журналисту отказывают в предоставлении жизненно "необходимой высококвалифицированной медицинской помощи".

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".