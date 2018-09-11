Европарламент призвал усилить борьбу с сексуальными домогательствами

БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Европарламент одобрил во вторник резолюцию с призывом ужесточить в ЕС борьбу с сексуальными домогательствами, а также с "троллингом" в интернете в отношении женщин-политиков.
"До 55% женщин подвергались сексуальным домогательствам в ЕС, каждая десятая женщина подвергалась сексуальным домогательствам или преследованиям с использованием новых технологий", — говорится в пояснительной записке к резолюции.
"ЕП призывает государства-члены принять меры для предотвращения и пресечения насилия и сексуальных домогательств на рабочих местах, в том числе посредством …сильных и сдерживающих санкций для нарушителей", — говорится в тексте резолюции, которая была одобрена 528 голосами "за" и 48 "против".
"ЕП призывает комиссию представить предложение в отношении директивы по борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин и гендерным насилием, которые должны включать общие определения различных видов насилия в отношении женщин, в том числе обновленное и всеобъемлющее определение домогательства и травли, и общие правовые стандарты отнесения насилия в отношении женщин к разряду криминальных деяний", — указывается в документе.
"ЕП также осуждает все формы преследования женщин-политиков в социальных сетях в форме "троллинга", включая публикацию сексистских и оскорбительных сообщений", — говорится в резолюции.