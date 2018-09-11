КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во вторник обвинил украинские власти в попытке фальсифицировать обвинения против него с целью дискредитации перед предстоящими в марте 2019 года президентскими выборами.

Информагентство "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщило во вторник, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины готовят документы для снятия депутатской неприкосновенности с Ляшко. По данным агентства, речь идет о привлечении Ляшко к уголовной ответственности по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение".

"Перед президентскими выборами власть использует антикоррупционные органы для дискредитации политических оппонентов. Вместо того, чтобы реально бороться с коррупцией, Порошенко лично дает указания фальсифицировать против меня обвинения", — написал Ляшко в Facebook.

По его словам, власть прибегает к "грязным методам политической борьбы" против него. Однако политик уверен, что дело против него развалится, поскольку он живет честно. "В отличие от Порошенко, я живу честно и не нарушаю закон. Именно поэтому все вымышленные против меня раньше дела лопались, как мыльные пузыри. Так будет и в этот раз", — считает Ляшко.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Для привлечения к уголовной ответственности депутата необходимо разрешение парламента. На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.