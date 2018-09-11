Житель Минска четыре года переделывал деньги Сербии и Зимбабве в евро

МИНСК, 11 сен – РИА Новости. В Белоруссии завершено расследование уголовного дело в отношении жителя столицы, который изготавливал фальшивые евро из купюр других стран, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее сотрудники милиции получили информацию о том, что 62-летний минчанин сбывает поддельные денежные знаки.

Следователи выяснили, что с помощью компьютерной техники из сербских динаров и зимбабвийских долларов мужчина изготавливал фальшивые купюры европейской валюты, а затем сбывал их.

Всего у обвиняемого нашли и изъяли 330 купюр различных валют (в основном российских рублей и евро).

"Поддельные денежные билеты использовались обвиняемым для оплаты при приобретении фруктов, парфюмерии и других товаров", — рассказали в Следственном комитете (СК) Белоруссии.

Изъятые купюры направили на исследование в Государственный комитет судебных экспертиз. Там установили, что для их изготовления, кроме денежных билетов Республики Сербия и Республики Зимбабве, использовались и российские рубли образца 1992 года, в которых менялся год выпуска.

Обвиняемый арестован. В СК пояснили, что это нарушение закона у него уже не первое — ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>