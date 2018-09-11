Заблокировать реализацию "Северного потока — 2" невозможно, считает эксперт

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Заблокировать реализацию "Северного потока — 2" сейчас практически невозможно, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

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""Северный поток2" будет реализован с очень высокой степенью вероятности, заблокировать его реализацию сейчас практически невозможно. В частности, это связано с достаточно четкой позицией Германии, ключевой страной ЕС. Санкции в отношении проекта со стороны США, или отзыв разрешения на строительство со стороны европейских стран сильно осложнили бы отношения между противниками проекта и Германией", — сказал РИА Новости Маринченко.

"Вместе с тем, нельзя исключить некоторого затягивания, бюрократических проволочек, связанных со строительством, приемкой объекта и пуском по нему газа. Это связано с тем, что Германия, судя по всему, будет пытаться выторговать для Украины минимальные требования по прокачке газа "Газпромом" через эту страну – из политической солидарности, а также, чтобы сохранить альтернативный газовый маршрут, который может понадобиться в будущем, если спрос на российский газ продолжит расти", — отметил он.

На прошлой неделе Радио Швеции SR сообщило, что шведские парламентские партии критически оценивают проект газопровода "Северный поток — 2", заявку на строительство которого одобрила Швеция, и хотели бы остановить его реализацию. Однако посол Швеции в Москве Петер Эриксон в интервью РИА Новости во вторник прокомментировал, что эти заявления никак не могут повлиять на реализацию проекта, так как разрешение на прокладку газопровода уже выдано властями страны и не может быть отозвано.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.