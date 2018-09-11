Вступление Украины в НАТО поддерживают 42% украинцев, выяснили социологи

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО поддерживают 42% украинцев, сообщил во вторник на пресс-конференции политический аналитик фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Руслан Кермач.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подал в Раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в Основном законе курс страны в ЕС и НАТО. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс. По его словам, перед этим украинские власти будут менять конституцию.

"Ситуация в общественном мнении кардинально трансформировалась. Уровень поддержки (НАТО – ред.) вырос более чем в три раза. Если в 2012 году это было 13%, то уже в мае 2014 года – 33%, в ноябре 2015 – 46% и по состоянию на август 2018 года мы видим, что 42% граждан поддерживают вступление (Украины — ред.) в НАТО", — сказал Кермач.

По его словам, только 6% украинцев поддерживают идею военного союза с Россией и другими странами СНГ, а 35,3% опрошенных выступают за внеблоковый статус Украины. Противники вступления Украины в НАТО опасаются, что Киев втянут в военные действия НАТО или же считают Альянс агрессивным империалистическим блоком. Еще 16,3 % затруднились ответить.

По данным опроса, 63% украинцев готовы принять участие в референдуме относительно вступления Украины в НАТО. При этом самая большая явка на него была бы на западе страны, а самая низкая – в восточном регионе. Из тех, кто бы пошел на референдум, 67% готовы поддержать вступление Украины в НАТО, 28% выступили бы против.

Опрос проводился с 16 по 28 августа фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии во всех регионах Украины за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Был опрошен 2041 респондент, статистическая погрешность составляет 2,3%.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.