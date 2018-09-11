Глава МИД Ирана раскритиковал США за угрозы в адрес МУС

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за угрозы в отношении Международного уголовного суда (МУС).

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты предпримут все возможные меры для защиты от МУС американских граждан. Болтон уточнил, что, в частности, это касается попыток суда преследовать военных США за преступления в Афганистане. По его словам, США не будут сотрудничать с МУС, не будут помогать суду и не присоединятся к нему. Кроме того, Вашингтон рассмотрит возможность принятия в СБ ООН мер, ограничивающих полномочия суда, в частности, в вопросе юрисдикции над американцами.

"США грозятся ввести санкции против МУС и даже преследовать судей в американских судах. Где резонанс? Хамство этого режима-изгоя, по-видимому, не знает границ. Когда международное сообщество скажет, что всему есть предел, и заставит США вести себя как нормальное государство?" — написал Зариф в Twitter.

Международный уголовный суд ранее отреагировал на заявление Болтона, отметив, что продолжит свою деятельность как независимый и беспристрастный судебный орган в соответствии с идеей верховенства права.

МУС со штаб-квартирой в Гааге был создан в 2002 году. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. Большинство стран в мире признают юрисдикцию этого суда. США изначально выступали против этого института.