Российское постпредство при ОЗХО проведет брифинг по Солсбери в среду

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Постпредство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведет в среду брифинг для стран-членов объединения по ситуации вокруг инцидента в Солсбери, сообщили в дипмиссии.
"Постоянное представительство России при ОЗХО проведет 12 сентября специальный брифинг для всех членов конвенции по запрещению химического оружия, чтобы обсудить беспочвенные обвинения против России в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери", — говорится в распространенном сообщении постпредства.
В миссии пояснили, что "упор будет сделан на текущее развитие ситуации, а также ее влияние на ОЗХО". "Российское постпредство планирует озвучить обеспокоенность российской стороны ходом расследования инцидента в Великобритании, вовлеченностью в это технического секретариата ОЗХО и поговорить на другие смежные темы", — сказано в сообщении. Российские дипломаты вновь призвали все страны организации "начать конструктивное и содержательное обсуждение по этому вопросу без политических спекуляций".
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ по направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.